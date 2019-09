Mulher trafica droga por amor a triplo homicida

"Você estava apaixonada pelo Rui Amorim?". A pergunta é da juíza do Tribunal de S. João Novo, no Porto, ontem, durante o julgamento de quatro arguidos acusados do crime de tráfico de estupefacientes e branqueamento de capitais. Maria Alice Silva respondeu afirmativamente.E foi assim que a arguida justificou ao tribunal ter aceitado o pedido de Rui Amorim para introduzir droga na cadeia de Coimbra. A mulher disponibilizou ainda uma conta bancária para que os compradores pudessem pagar a droga por transferência.Além de Rui e Maria Alice, um casal de Aveiro é também arguido neste processo, sendo que o homem, a cumprir pena pelo crime de roubo, convenceu a companheira a introduzir a droga, escondida numa cavidade corporal, durante uma visita.Foi apanhada na sequência de uma revista. As duas mulheres confessaram, ontem, no tribunal, o envolvimento no esquema de tráfico de droga.Recorde-se que Rui Amorim cumpriu já uma pena de 20 anos de prisão pelo triplo homicídio, em 1995, de um casal - seus tios - e o filho, em Vila Fria, Viana do Castelo.Encontra-se a cumprir uma pena de 12 anos pelos crimes de rapto e extorsão e, em 2017, começou a beneficiar de precárias. Foi quando aproveitou para comprar a droga e convencer Maria Alice a ajudá-lo.O caso foi descoberto durante a investigação da PJ ao eventual envolvimento de Rui Amorim no desaparecimento de Fernando Borges, conhecido por Trico, e cabecilha do gang de Valbom.