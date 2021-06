Cinco mulheres foram detidas, domingo, pela GNR de Albufeira, por furtos em lojas.Segundo o CM apurou junto do Comando de Faro da GNR, as ladras, com idades entre os 18 e os 35 anos, foram apanhadas quando circulavam numa viatura, com vestuário furtado (42 camisolas, 6 calças, 6 calções, 6 pares de sapatos) no valor de 1214 euros.Tinham três sacos forrados a alumínio que usaram para os alarmes no vestuário não serem detetados pelos sensores das lojas.