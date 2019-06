Multas a ambulâncias provocam mal estar na Maia

Uma viatura da Cruz Vermelha da Maia, em marcha de urgência, foi multada por ter sido apanhada por um radar a circular a 107 km/h, na manhã de 1 de maio, na Via Norte - numa zona onde a velocidade máxima permitida é de 70 km/h.A ambulância seguia em direção ao Hospital de S. João, no Porto, com uma vítima com suspeitas de enfarte.Este não é um caso único, o que provoca mal estar em socorristas e também responsáveis das delegações, pois obriga a burocracias trabalhosas para evitar os pagamentos das coimas."Temos várias situações do género. Mas o facto é que as pessoas têm de ser levadas para o hospital antes de morrerem", critica fonte da Cruz Vermelha Portuguesa (CVP)."É desagradável e incomoda-nos porque, após identificarmos o condutor, temos de contestar tudo perante a PSP. Enviamos o pedido de ocorrência do CODU (Centro de Orientação de Doentes Urgentes) com a justificação de ser uma situação grave e depois esperamos. Por norma, não pagamos. Mas esta burocracia dá muito trabalho", acrescenta.Segundo oapurou, a delegação da Maia tem cerca de 300 serviços INEM por mês. "Se a polícia andar sempre atrás das viaturas em marcha de urgência, em 80% dos casos haverá multas", frisa a mesma fonte.A multa em causa, de 120 €, já circula nas redes sociais e com uma onda de indignação à mistura. Ocontactou o Comando da PSP do Porto, que emitiu a multa com respetivas fotografias, mas não obteve resposta.