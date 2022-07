Município de Albergaria-a-Velha faz levantamento dos prejuízos com incêndios

A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, vai fazer um levantamento dos prejuízos causados pelos incêndios florestais que deflagraram entre os dias 07 e 14 no concelho, revelou esta quinta-feira fonte da autarquia.

"Na sequência dos incêndios florestais que deflagraram em Albergaria-a-Velha, entre os dias 7 e 14 de julho 2022, o município iniciou o processo de levantamento de prejuízos económicos que afetaram empresas e particulares no nosso concelho", refere uma informação municipal.

Para o efeito, a Câmara de Albergaria-a-Velha disponibiliza no seu 'site' um formulário 'online', "de forma a tornar mais célere o processo de inventariação desses prejuízos económicos".

Recorde-se que um dos incêndios recentes começou no vizinho concelho de Oliveira de Azeméis e rapidamente alastrou com vários focos simultâneos a Albergaria-a-Velha, obrigando ao corte das autoestradas A1, A17 e A25.

Duas fábricas foram consumidas pelas chamas e outras unidades fabris estiveram em perigo na zona industrial de Albergaria-a-Velha.

Para apoio no preenchimento do formulário, os lesados devem contactar a respetiva Junta de Freguesia ou o Gabinete de Proteção Civil e Florestal da Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha.

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro informou esta quinta-feira que, na sequência da ocorrência de prejuízos nas explorações agrícolas causados pelos recentes incêndios na região, os agricultores têm disponível no respetivo portal o formulário para efeitos de recolha e levantamento dos dados relativos aos prejuízos agrícolas causados pelos incêndios.

"O presente levantamento visa a possibilidade de concessão de um auxílio mediante candidatura, através do apoio 6.2.2. 'restabelecimento do potencial produtivo' do PDR 2020, à reconstituição ou reposição do potencial produtivo das explorações agrícolas danificadas", explica aquela direção regional.

De acordo com a mesma fonte, são elegíveis investimentos na aquisição de animais, plantações plurianuais, máquinas, equipamentos, reposição de muros, armazéns e outras construções rurais de apoio à atividade agrícola.