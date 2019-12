Municípios algarvios querem combater a seca com água do mar

Os responsáveis dos dezasseis municípios algarvios estiveram reunidos para debaterem soluções para o problema da seca, que tem assolado a região, em especial no decorrer deste ano. Em discussão esteve a possível construção de uma nova barragem e até de uma central de dessalinização da água do mar como forma de mitigar os problemas que têm origem no constante crescimento do fenómeno das alterações climáticas."Queremos aumentar a capacidade de armazenamento da nossa água e também aumentar a capacidade de água potável na região e, para isso, é importante uma nova barragem e uma central de dessalinização, que não existe na região", referiu aoAntónio Pina, presidente da AMAL - Comunidade Intermunicipal do Algarve, na sequência da reunião que juntou representantes de todas as autarquias da região.Para aprofundar conhecimentos, o também autarca de Olhão revelou que está prevista uma viagem a Espanha, para visitar centrais de dessalinização.A curto prazo, segundo referiu aoAntónio Pina, as soluções para estes municípios algarvios passam por "apostar numa mudança de hábitos de consumo de água, apostar na promoção da reutilização das águas residuais para usos urbanos e de rega e equacionar a alimentação de aquíferos".