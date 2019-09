Nações Unidas distinguem militares do Exército e da Força Aérea portuguesa

e chefe da Missão Multidimensional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana

(

MINUSCA), o embaixador Mankeur Ndiaye,

República Centro-Africana, com 180 militares é maioritariamente composta por tropas especiais comandos, militares de outras unidades do Exército e três controladores aéreos avançados da Força Aérea.



Os miliares terminam a missão no próximo dia 12 de setembro, altura em que regressará a Portugal.

Os militares do Exército e da Força Aérea portuguesa da 5ª Força Nacional Destacada ao serviço das Nações Unidos na República Centro-Africana, foram esta segunda-feira condecorados com a Medalha das Nações Unidas, anunicou Estado-Maior-General das Forças Armadas em comunicado.A cerimónia foi presidida pelo Representante Especial do Secretário Geral das Nações Unidasno campo militar M'Poko, em Bangui.Num discurso o embaixador agradeceu o desempenho, profissionalismo e dedicação dos militares portugueses durante a missão, pode ler-se no comunicado. Também o Tenente-Coronel Rui Moura manisfestou o seu agrado na forma "exemplar" como os seus militares cumpriram o dever.A 5ª Força Nacional Destacada na