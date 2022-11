Uma empresa de Manuela Couto, mulher do ex-autarca socialista Joaquim Couto, trabalhou com a Câmara de Caminha cerca de nove meses, num período que abrange 2014 e 2015, “sem qualquer cobertura contratual ou procedimental”. A revelação deste alegado negócio ilegal consta na acusação do Ministério Público (MP) a Miguel Alves, então presidente da autarquia, e Manuela Couto da prática, em coautoria, do crime de prevaricação.









