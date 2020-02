Noite de São Valentim acaba a murro e à facada

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 16.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Uma noite romântica entre um casal, que celebrava o dia de São Valentim, acabou com o homem preso, a mulher espancada a murro e pontapé e um vizinho esfaqueado quando a foi defender. O agressor, de 34 anos, foi preso em flagrante pela GNR do Montijo por violência doméstica.O caso ocorreu na madrugada de sábado na zona de Sarilhos Grandes. O casal tinha acabado de regressar a casa depois de uma saída a dois, com jantar num restaurante e passagem ...