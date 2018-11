Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Norueguês espalha terror em bar e jardim de Cascais

Homem intercetado pela PSP após proferir ameaças de morte.

Quem se cruzou com um cidadão norueguês na noite de quinta-feira em Cascais viveu momentos de pânico. Armado com uma faca de grandes dimensões, o homem ameaçou clientes de um bar e transeuntes na rua. Valeu às vítimas a intervenção da PSP. Os próprios polícias foram ameaçados de morte. Quatro pessoas apresentaram queixa.



Pouco passava das 22h00 quando o alerta chegou à PSP de Cascais. Dava conta de um cidadão estrangeiro de 33 anos armado com uma faca que se encontrava dentro de um bar na rua da Palmeira a proferir ameaças de morte a vários clientes e funcionários.



Mostrando uma postura violenta o suspeito abandonou o espaço ao aperceber-se de que a polícia tinha sido chamada. Dirigiu-se então ao jardim Visconde da Luz continuando a espalhar o medo pela rua. Quando se aperceberam da chegada da polícia, várias vítimas apontaram na direção do agressor. Num primeiro momento, o homem não acatou a ordem de largar a arma, no entanto, não demorou em ceder.