Arriba com 12 metros desmorona-se em praia de Albufeira

Arriba de 12 metros colapsou no areal da praia Maria Luísa, mas não há vítimas a registar.

Por Lusa | 18:38

Uma arriba com cerca de 12 metros de altura desmoronou-se esta quinta-feira na praia Maria Luísa, em Albufeira, sem registo de vítimas nem prejuízos materiais, disse à agência Lusa um técnico da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).



De acordo com o geólogo Sebastião Teixeira, o desmoronamento foi reportado esta manhã pela Polícia Marítima "e terá, presumivelmente, ocorrido durante a noite de quarta-feira ou na madrugada desta quinta-feira".



"Não se registaram vítimas nem danos materiais", destacou.



Segundo aquele responsável da APA, que monitoriza o estado das arribas, a derrocada "foi de alguma dimensão, tendo sido deslocados cerca de mil metros cúbicos (2.500 toneladas) de sedimentos, cujas causas terão origem devido às condições climatéricas", nomeadamente a precipitação e ondulação marítima.



"A derrocada registou-se numa zona que estava assinalada como de risco e numa altura do ano em que é previsível ocorrerem estas situações", sublinhou, acrescentando que os técnicos estão no local "a fazer a avaliação da estabilidade da arriba e a colocar sinalização de aviso".



A derrocada de hoje na praia Maria Luísa é a segunda maior registada este ano, a anterior ocorreu em outubro passado entre as praias do Vau e João d'Arens (Portimão) e a sexta maior dos últimos 23 anos no Algarve.



Em agosto de 2009, o desmoronamento de uma arriba na praia Maria Luísa, no concelho de Albufeira, no distrito de Faro, provocou a morte a cinco pessoas e ferimentos em duas, tendo sido o acidente mais grave do género ocorrido até hoje em praias do país.