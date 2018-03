Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cão ferido salvo pelos bombeiros

Animal esteve perdido dois dias e tinha pata partida.

Por Rui Pando Gomes | 01:30

Um cão ferido foi socorrido e salvo pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira, na praia Maria Luísa, depois de ter caído de uma ravina, em Albufeira.



O animal, de raça Golden Retriever, ao que o Correio da Manhã conseguiu apurar, estava perdido há, pelo menos, dois dias. Terá ficado desorientado devido ao vento e chuva forte que atingiu a região e sofreu uma queda de uma arriba.



O cão foi encontrado no domingo de manhã, imobilizado, no fundo de uma ravina, com ferimentos numa das patas e em estado de hipotermia. Após o alerta, o animal doméstico foi assistido no local pelos operacionais dos bombeiros de Albufeira e entregue aos cuidados de uma clínica veterinária. Há suspeita de que tenha sofrido uma fratura na pata esquerda, o que o deixou imobilizado na praia sem se conseguir mexer e com fome. Os donos andavam à procura do animal e caso não tivesse sido encontrado e socorrido pelos soldados da paz não teria sobrevivido.



Segundo o CM apurou, os operacionais dos Bombeiros Voluntários de Albufeira resgataram e prestaram assistência a 72 animais só no ano passado. Este ano, em apenas dois meses, a corporação já prestou socorro a 14 animais.