Está a ser ultimado o protocolo, a celebrar entre a PSP e a GNR, que definirá as funções que os inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vão ter após a extinção desta força de segurança, no domingo. Fonte do Ministério da Administração Interna disse aoque só falta concluir o concurso para 20 inspetores coordenadores.