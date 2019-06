Nove pessoas assistidas em incêndio em habitação em Gaia

Nove pessoas foram assistidas esta sexta-feira por inalação de fumo e ansiedade na sequência de um incêndio que lavrou numa habitação na Praceta Padre Floro, no Bairro de Vila d' Este, em Vila Nova de Gaia.Segundo o que oconseguiu apurar, as chamas destruíram parcialmente a arrecadação, não tendo sido necessária a evacuação do prédio.Não foi necessário transportar as vítimas para o hospital.No local estiveram os Sapadores Voluntários de Vila Nova de Gaia e os Bombeiros de Avintes que extinguiram as chamas.