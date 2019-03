Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Nove pessoas desalojadas devido a incêndio em habitação na Covilhã

Casa onde vivia uma família foi totalmente tomada pelas chamas.

Um incêndio numa habitação na Covilhã na noite de quinta-feira deixou a residência inabitável e desalojou nove pessoas, que foram para casa de familiares, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco.



"Recebemos o alerta às 22h58 para um incêndio habitacional. A habitação unifamiliar foi totalmente tomada pelas chamas, mas a situação já entrou em resolução", disse à Lusa fonte do CDOS, cerca das 00h30.



Segundo a mesma fonte, não existem feridos a registar, mas a ocorrência levou a que nove pessoas fossem deslocadas para a casa de familiares.



Estiveram no local 29 operacionais e nove viaturas, dos bombeiros, INEM e GNR.