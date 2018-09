Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Novo túnel da A4 abre no início do próximo ano em Águas Santas

Segunda fase da empreitada inclui alargamento para quatro faixas entre Águas Santas e Ermesinde.

Por José Eduardo Cação

Após uma impugnação judicial ter obrigado à paragem das obras de alargamento da A4 para quatro faixas, entre Águas Santas, na Maia, e Ermesinde, Valongo, a segunda fase das obras avança nos próximos dias. O projeto foi apresentado esta quarta-feira pela concessionária Brisa. O terceiro túnel - já concluído - abrirá ao trânsito no início de 2019, de forma a permitir o início da remodelação dos túneis já existentes.



"Temos uma utilização diária de 85 mil condutores, sendo que, entre os 35 e os 60 mil, somos obrigados a alargar a autoestrada. Queríamos ter avançado mais cedo, mas, infelizmente, não conseguimos", indicou ao Correio da Manhã, Victor Santiago, diretor da Brisa.



Além do alargamento para quatro faixas, a segunda fase da empreitada vai reabilitar e colocar em funcionamento o viaduto da Granja - que servirá peões e condutores -, bem como a nova entrada na área de serviço de Águas Santas. Para a terceira fase das obras - que custam, ao todo, 30 milhões de euros - deverá ter concurso público lançado até ao fim do ano. O alargamento da A4 deverá estar pronto no final de 2020.



"Sinto-me muito feliz por ver que as obras vão avançar. Espero que, daqui a dois anos, quando estiverem concluídas, possamos aqui estar para ver", disse esta quarta-feira António Silva Tiago, presidente da Câmara da Maia, na apresentação do projeto. Apesar de ver a intervenção na A4 com bons olhos, o autarca de Valongo, José Manuel Ribeiro, referiu que é preciso mais. "É uma boa obra, mas não resolve todos os problemas de trânsito, principalmente na zona de Ermesinde", afirmou.