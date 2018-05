Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Número de bebés sobe em Cabeceiras de Basto

Nasceram mais 15 crianças em 2017 do que no ano anterior, no concelho que contraria a tendência da região.

Por Fátima Vilaça | 08:33

Em 2017, nasceram 108 bebés no concelho de Celorico de Basto, mais 15 nascimentos do que no ano anterior e um aumento significativo num concelho que luta contra o envelhecimento. No que toca à região do Ave, Cabeceiras - a par com Póvoa de Lanhoso, Vila Nova de Famalicão e Vizela - viu assim a seta da natalidade subir. Os restantes municípios (Fafe, Guimarães, Mondim de Basto e Vieira do Minho) mantiveram a tendência de descida da região Norte e do País.



Os dados foram avançados pela Pordata e revelam que, em Portugal, no ano passado, nasceram 86 154 bebés - menos 972 do que no ano anterior, em que se tinham registado 87 126 nascimentos. No que toca à região Norte, houve menos 539 bebés do que em 2016, ano em que nasceram 28 073 crianças.



Na região do Ave, na qual Cabeceiras de Basto se insere, nasceram 3217 bebés no ano passado contra 3225 do ano anterior. Esta foi uma redução menos significativa do que a registada na região de Basto - onde estão incluídos os concelhos de Cabeceiras, Celorico, Mondim e Ribeira de Pena. Todos viram o número de nascimentos baixar. Em Ribeira de Pena, por exemplo, nasceram apenas 12 bebés em 2017.



O presidente da Câmara de Cabeceiras de Basto, Francisco Alves, mostrou-se satisfeito com o aumento da natalidade no concelho que dirige. O autarca está convencido de que as políticas "amigas da família" têm contribuído para contrariar a tendência descendente. "Para que se mantenha esta tendência, é necessário ter confiança no futuro e é nesse sentido que trabalhamos", acrescentou o edil.