"Nunca lhe bati, nem com flores": Suspeito de matar mulher a tiro diz que disparos foram acidentais

O suspeito de matar a ex-companheira, em Esmoriz, Ovar, com dois tiros de caçadeira, alegou que os disparos foram acidentais. O caso aconteceu, em 31 de Julho de 2020, na avenida 29 Março, junto ao banco Montepio Geral, à entrada do local de trabalho da vítima.O arguido, de 79 anos, começou, esta segunda-feira, a ser julgado, pelo tribunal de Aveiro, pelos crimes de homicídio qualificado, violência doméstica e posse de arma proibida. Perante o coletivo de juízes, o homem afirmou que nunca agrediu a mulher, de 58 anos, durante os 15 anos que durou a relação. "Sou incapaz de fazer mal a alguém, nunca bati na Arminda, nem com umas flores", afirmou Manuel Rodrigues."Levei a arma para lhe perguntar porque é que ela mandou serrar os canos da caçadeira. Ela puxou o saco onde eu tinha a arma guardada e foi aí que aconteceram os dois disparos", acrescentou o homem. Segundo a acusação, o primeiro tiro atirou na cabeça da vítima. O segundo atingiu a mulher na barriga.O alegado homicida dirigiu-se ao local onde a vítima trabalhava, encontrou-a na caixa do multibanco e disparou com uma arma dentro de um saco de plástico. Dois populares conseguiram intervir e impedir que o suspeito se suicidasse. Segundo testemunhas, o homem sofria de cancro em fase terminal e justificou a decisão ao dizer que "se não podia viver ela também não".Um bombeiro que estava no edifício da Associação Mutualista, por cima da caixa multibanco, a dar uma formação em primeiros socorros, ouviu os disparos e socorreu a vítima com manobras de reanimação.A vítima sofreu uma paragem cardiorrespiratória e o óbito foi declarado no local pela equipa da VMER de Santa Maria da Feira.Segundo o que oapurou, não há historial de violência doméstica comunicada à GNR. O fim do relacionamento poderá estar na origem do crime.