"Quando há afogamento, há dificuldade respiratória. Dux não apresentava isso", revela médico sobre tragédia no Meco

o processo cível em que as famílias dos seis jovens que morreram durante uma praxe na praia do Meco em 2013 reclamam indemnizações

Arrancou esta quarta-feira uma nova sessão de julgamento do caso Meco,, no Tribunal de Setúbal.Nesta nova sessão será ouvido um polícia marítimo, um bombeiro, o médico que assistiu o João Gouveia, o único sobrevivente dos estudantes, e um perito da Marinha.

O inquérito, em que estão arroladas três dezenas de testemunhas, às circunstâncias da morte dos seis jovens foi arquivado em julho de 2014 e reaberto em outubro do mesmo ano. O "dux" João Gouveia foi constituído arguido em outubro desse ano.





