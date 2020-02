Nuno Rogeiro partilha fotografia do filho no hospital

O filho de Nuno Rogeiro, colunista da

, foi atropelado na noite de terça-feira na zona da Cidade Universitária, em Lisboa, e levado em estado grave para o Hospital de Santa Maria. Esta sexta-feira, através do Facebook, o comentador partilhou uma fotografia de António, já acordado, no hospital e agradeceu o apoio que têm recebido.



"

"foi projetado a três metros de distância, partiu o vidro do veículo que o ceifou com a cabeça. Ficou a jazer no chão, na noite fria de Lisboa, a esvair-se em sangue", referiu o comentador numa publicação nas redes sociais. Rogeiro enalteceu o esforço das equipas de socorro que evitaram o pior desfecho.

ra quase inevitável que outros carros lhe passassem por cima" e disse

estar em "eterna dívida" para com o agente da PSP Nuno Mendes. "É uma pessoa a quem eu fico a dever tudo." António foi salvo por um polícia que arriscou a sua própria vida ao atravessar várias filas de trânsito para se colocar à sua frente.





Além do agente da PSP, António foi também assistido por uma médica, "que apareceu no passeio e vinha a passar por caso", contou

o cronista. Uma equipa do INEM de cinco pessoas, que ia a passar casualmente, foi a primeira a prestar socorro ao jovem.

O António regressa aos vivos. Com óptima ajuda, como podem verificar na foto. Não tenho palavras, nem lágrimas, nem voz para agradecer a todos os milhares de amigos, nossos conhecidos e desconhecidos, que nos têm confortado nesta hora difícil", escreveu Nuno Rogeiro.Na quarta-feira, António, de 25 anos,contou que "e