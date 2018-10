O documento que revelou ao ministro da Defesa a farsa de Tancos

Relatório revela que entrega das armas foi uma encenação.

Por SÁBADO | 18:47

É um documento curto. Uma primeira folha A4 com 14 parágrafos e uma segunda página apenas com cinco linhas. Não tem qualquer timbre das Forças Armadas ou da Polícia Judiciária Militar (PJM). Dela também não consta qualquer data, carimbo ou assinatura, avança a SÁBADO.



Mas foi na posse desse documento, onde está descrita uma versão dos acontecimentos que levaram à recuperação das armas roubadas de Tancos – e a cujo conteúdo a Sábado teve acesso –, que em Novembro de 2017 o então diretor da PJM, Coronel Luís Vieira e o Major Vasco Brazão se dirigiram ao gabinete do ministro da Defesa com o objetivo de o informar sobre o modo como tinham conseguido recuperar as armas de Tancos.