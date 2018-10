Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-chefe de gabinete da Defesa admite ter recebido documentação sobre Tancos

Martins Pereira admitiu à RTP ter recebido documentação sobre a encenação na recuperação das armas roubadas de Tancos.

15:04

O ex-chefe do gabinete do ministro da Defesa, Martins Pereira, admitiu em entrevista à RTP que recebeu documentação sobre a recuperação das armas roubadas em Tancos.



O tenente-general admitiu ter em sua posse, desde novembro de 2017, documentos sobre o material roubado em Tancos.



"A documentação verdadeira foi entregue hoje, no DCIAP, pelos serviços do meu advogado", revelou à RTP.