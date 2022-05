A mãe de ‘Bolotas’, alcunha do jovem Flávio Fernandes, de 20 anos, em prisão preventiva pelo homicídio a tiro do fadista amador José Luís, conhecido como ‘Pintarolas’, na Zona J de Chelas, Lisboa, disse ao CM que tem medo de voltar a casa desde o dia do crime. Afirmando estar a ser ameaçada de morte por pessoas ligadas à vítima, Cátia Santos defende mesmo que o crime foi um acidente.









