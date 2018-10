Obra parada na EN109 causa revolta em Aveiro

Utentes e moradores de Cacia indignados. Edil compreende e fala em problema do empreiteiro.

Por Paulo Jorge Duarte | 09:02

As obras na Estrada Nacional 109, em Cacia, Aveiro, estão paradas há cinco meses e têm provocado o caos no trânsito na zona. O atraso na conclusão da rotunda, junto à fábrica Navigator, está a revoltar os utentes e moradores. A obra foi lançada em setembro de 2016 e deveria estar concluída em setembro deste ano.





"É uma vergonha, estamos há um ano e meio a levar com o pó e a lama destas obras e agora estão paradas. Rebentaram com os passeios, é perigoso para os peões, e ninguém dorme de noite por causa dos camiões a passarem nos buracos da rotunda", descreveu aoCarla Marques, moradora."É um país do terceiro mundo, é tempo de mais para acabar estas obras. O congestionamento de trânsito torna perigosa a travessia de adultos e crianças, pois nem sequer passadeira há. Para percorrer dois quilómetros, é preciso meia hora", criticou João Duarte, um utente habitual da EN109.A Câmara Municipal de Aveiro reconhece o atraso na obra e garante que o problema será resolvido ainda durante este ano."Os caciences protestam e protestam bem, a obra está parada devido a um problema interno grave do empreiteiro. Penso que tudo ficará resolvido nas próximas semanas e poderei, então, contar em pormenor o que aconteceu", revelou aoRibau Esteves, edil de Aveiro. O autarca garante ainda que fará um ponto de situação na próxima assembleia municipal.A EN109 é uma alternativa aos pórticos da A25. "Faço este percurso todos os dias para ir trabalhar em Aveiro. É uma vergonha, o tempo que se perde e o desgaste do carro", lamentou Rui Sousa, utente."Para evitar passar os pórticos da A25, todos usam esta via e é por isso que o trânsito está sempre congestionado", acrescentou.