Oito detidos em operação de prevenção criminal no Sumol Summer Fest 2023

Oito pessoas foram detidas, sete das quais por tráfico de droga e uma por posse de arma proibida, no âmbito de uma operação num festival que decorreu na Costa da Caparica, no concelho de Almada, anunciou esta terça-feira a GNR.

Em comunicado, a GNR adianta que os detidos têm entre os 20 e os 28 anos e que no decorrer da operação policial realizada no Festival Sumol Summer Fest 2023, entre quinta-feira e domingo, foram também elaborados 61 autos por consumo de droga.

Além disso, lê-se na nota, foram apreendidas 338 doses de canábis, 19 doses de liamba e uma soqueira.

A operação realizada no festival, que envolveu 265 militares de todas as valências operacionais, teve como objetivos garantir a condições de segurança necessárias para a realização do evento, bem como a "fluidez do trânsito".

Ainda segundo a GNR, a operação contou com o reforço do Destacamento Territorial de Palmela, Destacamento de Intervenção de Setúbal, destacamentos de trânsito de Setúbal, Carregado e Torres Vedras, estrutura de Investigação Criminal de Setúbal, Unidade de Intervenção e Unidade de Segurança e Honras de Estado.