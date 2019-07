Oito pessoas ficaram feridas após um despiste seguido de uma colisão entre três carros, na EN103, no sentido Braga-Chaves, em Póvoa de Lanhoso.Segundo informações a que oteve acesso junto do CDOS de Braga, as vítimas foram transportadas para o Hospital de Braga.O alerta foi dado às 18h42.No local estiveram dez operacionais, apoiados por cinco viaturas.