'Olá mãe/olá pai': Sacam oito mil euros em burla através do WhatsApp em Viseu

"Mãe guarda o meu novo contacto. Vou usá-lo provisório! O meu telemóvel avariou e deixei-o para arranjar, estou neste número. beijinhos." A mensagem recebida via WhatsApp a 23 de julho seria, supostamente, da filha do casal que se tinha ausentado do País e pedido aos pais para conversar através da aplicação. Tudo batia certo e quando chegou o primeiro pedido de um pagamento de 1200 euros, o casal de idosos que habita nos arredores de Viseu não hesitou em ajudar."Achámos estranho, porque a nossa filha nunca nos pediu dinheiro, mas o meu marido foi ao multibanco", explicou o casal, que não quer ser identificado. Mas depressa chegaram outros pedidos de ajuda, seis no total, no valor de 7600 euros. "Decidamos ir a casa dela e quando chegámos percebemos que algo não estava bem. Contámos-lhe tudo e aí percebemos que tínhamos sido burlados. Dinheiro que tínhamos de lado e que já tinha destino, mas afinal foi para o bolso de alguém", explicaram. As vítimas já apresentaram queixa na PSP de Viseu, que disse aoque este crime voltou a aumentar em todo o País.