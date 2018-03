Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onze inundações no concelho de Elvas

Chuvas não provocaram danos pessoais.

Por Lusa | 18:05

A chuva intensa provocou este sábado onze inundações em habitações e vias públicas no concelho de Elvas, no distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo a mesma fonte, a maioria das inundações ocorreram na cidade de Elvas, não provocando danos pessoais.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que ocorreu também uma inundação num estabelecimento daquela cidade.



No distrito de Évora, de acordo com o CDOS, foram registadas várias inundações em vias públicas, nos concelhos de Évora, Vila Viçosa e Redondo.



Segundo o CDOS de Beja, o vento forte provocou três desalojados num acampamento em Vila de Frades, concelho de Vidigueira, quee foram realojados em casa de familiares, e a queda de uma árvore em Moura.