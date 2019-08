Onze meios aéreos combatem fogo em Castelo Branco

Mais de 170 bombeiros, apoiados por 42 viaturas e 11 meios aéreos, combatem um incêndio que deflagrou este sábado, pelas 12h40, numa zona florestal em Oleiros, no distrito de Castelo Branco, segundo informação da Proteção Civil."Não há povoações em risco", avançou à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco, pelas 13h15, sublinhando que o incêndio se encontra numa fase inicial e que os meios de combate já estão no terreno.Pelas 13h30, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o incêndio estava a ser combatido por 144 operacionais, com 34 meios terrestres e 11 meios aéreos.A página na internet da ANEP adianta, ainda, que o incêndio deflagrou, pelas 12h40 deste sábado, na localidade de Sertem Velha, no concelho de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, e lavra numa zona de povoamento florestal.