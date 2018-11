Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Operação da ASAE encerra restaurante em Leiria

Foi ainda instaurado um processo-crime por usurpação de direitos de autor e aproveitamento de obra contrafeita, e 40 processos de contraordenação.

14:11

A operação "Brisa do Lis", desenvolvida pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), levou ao encerramento de um restaurante em Leiria, foi esta segunda-feira anunciado.



Numa nota de imprensa, a ASAE informa que a operação, que se desenrolou na madrugada de sábado na cidade de Leiria, determinou a "suspensão total de um estabelecimento de restauração e bebidas, e uma suspensão parcial de parte de uma unidade de fabrico e armazenamento numa pastelaria, ambas por falta de requisitos de higiene".



Através da Unidade Regional do Centro, a operação de fiscalização da ASAE denominada "Brisa do Lis" dirigida a estabelecimentos, localizados no concelho de Leiria, designadamente de restauração e bebidas, empreendimentos turísticos e alojamento local, estabelecimentos de diversão noturna, padarias, envolveu 30 inspetores, que fiscalizaram 90 operadores económicos.



Como principais infrações, a ASAE destaca "a falta de requisitos de higiene, falta de afixação de preços, falta de declaração prévia, falta de requisitos em alojamento local, venda de álcool a menores, irregularidades relacionadas com a rotulagem de géneros alimentícios, falta de dísticos obrigatórios, falta de manutenção de extintores, exposição em montra de artigos pornográficos, entre outras".



Na nota de imprensa, a ASAE refere ainda que foram apreendidas duas máquinas frequentemente utilizadas para a prática de jogo ilícito, num valor aproximado de sete mil euros, e 47,50 em numerário, 125 quilos de géneros alimentícios, no valor aproximado de 250 euros.