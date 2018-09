Juíza Fátima Galante suspensa pelo Conselho Superior da Magistratura

Juíza desembargadora pretendia regressar ao Tribunal da Relação de Lisboa, já esta semana

Por Débora Carvalho | 16:22

O Conselho Superior da Magistratura decidiu esta terça-feira, em plenário, suspender preventivamente durante 120 dias a juíza Fátima Galante, arguida no processo da Operação Lex.



A juíza desembargadora pretendia regressar ao Tribunal da Relação de Lisboa, já esta semana. Isto porque o Supremo Tribunal de Justiça revogou a suspensão de funções que havia sido imposta a Fátima Galante.



Trata-se da suspensão preventiva de funções enquanto decorre o processo disciplinar, uma medida que de resto já tinha sido aprovada pelo órgão que tutela os juízes, mas que não foi aplicada porque o juiz do Supremo Tribunal de Justiça que ouviu Fátima Galante no primeiro interrogatório decidiu no mesmo sentido.