Operação Marquês: Carlos Santos Silva também tinha cofre com oito milhões de euros

Carlos Santos Silva está a ser interrogado esta quarta-feira pelo juiz Ivo Rosa no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no caso "Operação Marquês" em que é um dos principais arguidos.O amigo de Sócrates, recordando os depoimentos que dão conta da existência de dois cofres, um da tia avó e outro no BPI, revelou que tinha um terceiro cofre, em sua posse, onde guardava dinheiro vivo.Ao longo do seu testemunho, Carlos Santos Silva revelou que tinha era desse cofre que emprestava dinheiro ao antigo primeiro-ministro.Santos Silva revelou que desde que começou a trabalhar guardava 50% das comissões que recebia, enquanto trabalhava para o grupo Lena, num cofre. Recorreu a esses oito milhões amealhados e investiu no negócio das salinas em Benguela, que rondou os seis milhões de euros.O negócio das salinas foi feito também com a família Pinto de Sousa. Este dinheiro acabou por passar para as contas de José Paulo Pinto de Sousa, ou seja, o primo de José Sócrates.Relativamente às entregas de dinheiro a José Sócrates, estas eram realizadas por Carlos Santos Silva e, na maioria das vezes, pelo motorista, João Perna, em tranches diárias, bi-diárias ou semanais de 5 mil euros, consoante as necessidades do antigo primeiro-ministro.Santos Silva protegeu Sócrates ao dizer que o antigo primeiro-ministro não sabia de nada sobre as suas contas na Suíça nem do dinheiro investido na Parque Escolar.