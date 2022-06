Os três crimes de falsificação de documento pelos quais José Sócrates foi pronunciado, na ‘Operação Marquês’, correm sérios riscos de prescrever, em 2024, sem o antigo primeiro-ministro ir a julgamento. O risco de prescrição destes crimes é uma consequência do atraso no andamento do processo, devido à posição de insistente litigância de Sócrates.









