Orcas atacam veleiro ao largo da Fonte da Telha

Um grupo de orcas (foram observadas pelo menos duas) atacou no sábado de manhã um bote de borracha que seguia a reboque de um veleiro, ao largo da Fonte da Telha, em Almada, apurou o CM.

O bote não tinha passageiros mas o ataque foi observado pelos tripulantes do veleiro, que fazia o percurso entre Sesimbra e Cascais.

O ataque ocorrreu pelas 11h00 e as orcas, que poderão ter confuncido o bote de borracha com uma foca ou um atum, tocaram posteriormente o veleiro, o que podem indiciar alguma desorientação, explicou ao CM fonte conhecedora do caso.

O veleiro, matriculado em Cascais, chegou sem qualquer problema à marina daquela vila. Os tripulantes denunciaram o ataque à Polícia Marítima de Cascais, que comunicou o caso à capitania do Porto de Lisboa, que tem jurisdição sobre a área da Fonte da Telha.

Nas últimas semanas têm sido vários os avistamentos de orcas na costa marítima portuguesa.