Ordem dos Engenheiros sofre ataque informático mas classifica-o como de "médio/baixo risco"

A Ordem dos Engenheiros foi vítima de um ciberataque durante o dia 22 de abril, quando um IP da Turquia conseguiu aceder a cinco contas de email marketing da organização. "O ataque que teve como alvo uma das contas do serviço de email marketing utilizado pela Ordem dos Engenheiros foi de médio/baixo risco", lê-se no comunicado enviado às redações.Na sequência do ataque, a Ordem dos Engenheiros implementou um conjunto de medidas com o objetivo de tornar o sistema mais seguro. "Foram alteradas todas as palavras-passe das contas de acesso, tendo igualmente sido implementada a dupla validação no acesso ao serviço", afirmam.O ciberataque foi classificado como de médio/baixo risco porque nas plataformas invadidas apenas existem informações sobre o envio de emails e SMS.