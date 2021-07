Ortopedista mandava pacientes despir e abusava delas na Covilhã

As mulheres entravam no gabinete que o médico ortopedista, de 68 anos, usava no Centro Hospitalar da Cova da Beira, na Covilhã. Apresentavam queixas na zona lombar, nas articulações e tendões e ficavam estupefactas quando o especialista lhes dizia para se despirem e ficarem de pé, ali no gabinete. De seguida tocava-lhes nos órgãos sexuais e em outras zonas inapropriadas e fazia apreciações às suas qualidades físicas. Por vezes, ainda soltava uns piropos.Foi desta forma que o médico ortopedista do Hospital da Covilhã abusou sexualmente de pelo menos três mulheres, entre janeiro de 2020 e maio último. Foi detido pela Polícia Judiciária da Guarda esta semana e está fortemente indiciado de um crime de violação e quatro crimes de coação sexual sobre três vítimas diferentes.