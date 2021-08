“Os cães estavam todos mortos”: Associação revela que abrigo ilegal era conhecido

"Quando cheguei aqui, muito cedo, encontrei os cães todos mortos. Fiquei em choque. Chamei logo as autoridades e avisei muita gente. Isto era evitável.” Foi assim que Alice Gil, da ADOTA - Associação de Animais de Santa Luzia, a primeira pessoa a chegar junto de um abrigo ilegal de animais existente na zona de Santa Rita, Vila Real de Santo António, descreveu aoo cenário trágico que encontrou, terça-feira de manhã.E esclareceu que a situação do abrigo era conhecida e que até já tinham tentado retirado dali os animais: “Eles tinham comida mas a situação não era ideal pois passavam calor no verão e frio no inverno.”