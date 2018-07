"Os Hells Angels são uns marginais", diz Mário Machado após buscas ao grupo motard

Para Mário Machado, do grupo rival Red & Gold, a megaoperação da PJ ao Hells Angels é "natural".

09:56

A Polícia Judiciária desencadeou esta quarta-feira uma operação contra os grupos de motards Hells Angels, colocando no terreno mais de 200 inspectores com mandados, 55 de detenções e 80 de buscas. Para Mário Machado, do grupo rival Red & Gold, esta operação das autoridades é "natural": "Eles são um grupo marginal"."Eles são um grupo marginal que nada tem que ver com a extrema-direita", disse à O antigo dirigente da Frente Nacional frisou que a comunidade "já estava à espera" destas buscas, pois os Hells Angels estão, além das ofensas à integridade física, associados a "tráfico de armas, droga e viciação de motos".