Os incêndios deste verão e a destruição que estão a provocar trazem à memória as imagens do incêndio de outubro de 2017 no Pinhal de Leiria que destruiu 86% de área florestal e, quando se percorrem os onze mil hectares da mancha florestal, o olhar prende-se no terreno deserto, com as dunas a descoberto, nos troncos ardidos, entretanto envolvidos pelas espécies invasoras.









Ver comentários