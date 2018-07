Ossadas de mulher encontradas em mata

Ossadas de mulher encontradas em Aveiro





As ossadas foram depois retiradas, pelas 02h30, depois de ter sido chamado o delegado de saúde pública. Os restos mortais foram transportados para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.



PORMENORES

Provas preservadas

As ossadas estavam enterradas numa zona de pinhal. A PJ recolheu, além das ossadas, a terra que estava à volta do esqueleto, de forma a preservar as provas forenses. A população vizinha do local do achado macabro ficou chocada com a descoberta.



Ossadas levadas para IML

As ossadas foram encaminhadas, pelos Bombeiros Aveiro Novos, desde a quinta da Bela Vista até ao Instituto de Medicina Legal, onde serão analisadas para tentar identificar a causa da morte. Familiares de Olga Vidal referiram, em 2012, que a mulher sofria de depressão.



Pelas 21h00 de sábado, um dos familiares alertou as autoridades. Para o local foram a PSP, Polícia Judiciária e os Bombeiros Aveiro Novos. Elementos da equipa forense da PJ procederam a escavações e encontraram o esqueleto.As ossadas foram depois retiradas, pelas 02h30, depois de ter sido chamado o delegado de saúde pública. Os restos mortais foram transportados para o Instituto de Medicina Legal de Aveiro.As ossadas estavam enterradas numa zona de pinhal. A PJ recolheu, além das ossadas, a terra que estava à volta do esqueleto, de forma a preservar as provas forenses. A população vizinha do local do achado macabro ficou chocada com a descoberta.As ossadas foram encaminhadas, pelos Bombeiros Aveiro Novos, desde a quinta da Bela Vista até ao Instituto de Medicina Legal, onde serão analisadas para tentar identificar a causa da morte. Familiares de Olga Vidal referiram, em 2012, que a mulher sofria de depressão.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O esqueleto de uma mulher, com cerca de 50 anos, foi descoberto, no sábado à noite, enterrado num pinhal , na quinta da Bela Vista, em Esgueira, Aveiro. As autoridades suspeitam que as ossadas sejam de uma mulher que desapareceu em 2012 do bairro da Bela Vista, a cerca de um quilómetro do local, mas só após os restos mortais serem analisados será possível chegar a uma identificação. A autópsia será fundamental para averiguar se houve crime, uma vez que o esqueleto estava vestido e enterrado.Olga Vidal, de 50 anos, terá saído da sua residência e nunca mais foi vista. Na altura, o companheiro da mulher foi investigado e foram realizadas buscas na casa, mas não foi encontrado qualquer indício sobre o paradeiro de Olga. Ouvido pela Polícia Judiciária, o homem explicou que, pouco antes do desaparecimento, tinha visto a mulher a dormir no sofá, mas que, depois, se ausentou. Quando regressou, ela já não estava em casa. O homem, que chegou a ser suspeito, morreu entretanto num acidente de viação.Os restos mortais foram encontrados por um idoso que andava no pinhal - que foi limpo há cerca de dois meses - a apanhar caruma com um ancinho. Ao escavar, deparou-se com o que lhe parecia ser um crânio. Continuou e percebeu que se tratava de ossadas humanas.Assustado, foi para casa e contou a familiares.