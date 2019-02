Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ossadas e estufas com 133 pés de canábis encontradas pela PSP em Sintra

Homem de 31 anos detido em flagrante na zona de Colares.

19:19

A PSP apreendeu esta sexta-feira 133 pés de canábis de uma estufa que um homem de 31 anos tinha em sua casa na zona de Colares, em Sintra. Foram também encontradas ossadas, aparentemente humanas.



Segundo um comunicado enviado, o homem de 31 anos foi detido em flagrante, sendo também suspeito da prática do crime de tráfico de estupefacientes.



O homem foi detido no interior de uma viatura, tendo sido posteriormente abordado pelas autoridades.



Na sequência de uma busca domiciliária foram encontrados 133 pés de canábis, cogumelos suspeitos, 165,91 gramas de Liamba, um computador, um telemóvel, duas estufas, uma máquina de sulfatar com 16 litros de capacidade e ainda duas lâmpadas de 600 watts.