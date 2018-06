Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ourives dispara sobre gang armado em fuga

Dona de ourivesaria foi forçada a deitar-se no chão e teve arma apontada à cabeça.

Por Fátima Vilaça e Paulo Jorge Duarte | 08:35

"Saímos a correr quando ouvimos o tiro e por pouco não fomos atropelados pelo carro a grande velocidade." Conceição Gomes, dona de um café em frente à Ourivesaria Gama, no centro de Ponte de Lima, descreveu, ainda trémula, os momentos de terror vividos na rua da Abadia, esta quinta-feira, às 11h00, quando um grupo de homens encapuzados e armados, irrompeu, de carro, na via pedonal.



O assalto durou poucos minutos e, apesar de o ourives ter disparado para reter os assaltantes, o grupo fugiu com milhares de euros em joias e relógios. A Polícia Judiciária de Braga tenta localizar o gang violento, que foi filmado pelas câmaras de videovigilância da ourivesaria.



O grupo entrou de carro a grande velocidade numa rua do centro histórico. Segundo as testemunhas, seriam pelo menos quatro, todos encapuzados e armados. Pararam o Mercedes cinzento, com matrícula portuguesa, à porta da ourivesaria e três homens saíram de armas em punho. Surpreenderam a dona da ourivesaria, que estava sozinha. Um dos ladrões forçou-a a deitar-se no chão e encostou-lhe uma arma ao pescoço, enquanto os comparsas partiam as montras apoderando-se de peças em ouro e relógios.



O som dos vidros das montras a partir chamou a atenção do dono da loja, que se encontrava na oficina no andar superior. Ainda disparou sobre o carro, mas não conseguiu evitar a fuga pela ponte medieval. Um jovem que passava na rua ainda foi ameaçado com uma arma. Ficou em estado de choque.