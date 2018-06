Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casal assalta ourivesaria em Braga

Assaltantes estão em fuga.

21:54

Um casal, com cerca de 30 anos, assaltou esta sexta-feira uma ourivesaria no centro de Vizela, em Braga. As duas pessoas entraram de cara tapada, pediram para ver jóias e tentaram roubá-las.



O alerta foi dado às 19 horas.



O ourives tentou reagir, mas os assaltantes mostraram-lhe uma arma de fogo. De seguida, o casal saiu do estabelecimento num carro preto, a alta velocidade.



A GNR está no local com várias patrulhas na tentativa de encontrar os dois assaltantes, que se encontram em fuga.