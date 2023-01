"Ouviam-se gritos de socorro": Morador relata morte da modelo Sofia Duarte num incêndio em Inglaterra

O Correio da Manhã falou com o vizinho do namorado de Sofia que conta que estava a tomar café quando tudo aconteceu. As chamas domaram o andar do prédio em menos de dois minutos. Ouviam se gritos de socorro, mas os moradores nada conseguiram fazer.

As autoridades foram rápidas a chegar ao local e montaram logo um perímetro de segurança, mas Sofia já tinha perdido a vida.

Sofia Duarte, jovem modelo de 21 anos, perdeu a vida, num incêndio, em casa do namorado, em Londres, dia 1 da janeiro. Ao que o CM apurou, as chamas tiveram origem num curto-circuito na bateria de uma bicicleta e, ao contrário do que a imprensa britânica avançou, terá começado nas escadas do prédio e não num restaurante.