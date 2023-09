Padrasto tenta manter relação sexual com amiga da enteada e persegue alunas de escola em Oliveira de Azeméis

O predador sexual aproveitava as deslocações a uma escola secundária, em Oliveira de Azeméis, onde ia levar a enteada às aulas, para assediar sexualmente as colegas da menor.As raparigas denunciaram o comportamento do homem, de 44 anos, e o caso chegou à PJ do Porto. Na sequência de uma investigação, o padrasto foi detido pela suspeita do crime de abuso sexual e coação que visaram alunas menores.Segundo a PJ do Porto, o detido conseguiu estabelecer contacto com uma menor, amiga da enteada, aproximando-se da mesma com intuitos amorosos e acabando a insistir "no sentido de a forçar a um relacionamento amoroso e sexual, tendo feito várias tentativas de o concretizar".Ainda segundo a PJ, o suspeito "demonstrava tendência a perseguir e tentar abusar de outras menores", alunas da mesma escola.O homem, sem ocupação laboral conhecida, foi presente a juiz e saiu em liberdade com proibição de contactos com as vítimas e de se aproximar do estabelecimento escolar.