As suspeitas contra o padre Manuel Machado - que já levaram ao seu afastamento de três paróquias de Vila Pouca de Aguiar - não chegaram à Polícia Judiciária. Nem tão-pouco os comportamentos que os vizinhos agora recordam como estranhos, como a proximidade com menores, rapazes, com carências económicas e naturais das referidas freguesias.









