Decorre esta quarta-feira o debate instrutório do caso que envolve o padre Luís Miguel Costa, suspeito de tentar relacionar-se sexualmente com um rapaz de 14 anos, em Viseu.O padre chegou já depois das 09h30 ao tribunal de Viseu. Entrou pela porta principal e recusou prestar declarações. Segundo apurou o, o pároco vai contar a sua versão dos factos, que remontam a 27 de março do ano passado numa adega, em São João de Lourosa, no concelho de Viseu.O padre nega todos os factos que vêm descritos na acusação.