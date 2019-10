Pai de 10 filhos punido por agressões às três ex-companheiras

O arguido já foi condenado várias vezes por crimes contra pessoas e viu as penas de prisão serem suspensas. Não compreendeu as advertências dadas pelos tribunal e por isso, desta vez, a pena é de prisão efetiva". A explicação é da juíza-presidente, ontem, durante a leitura de acórdão que puniu João Silva com cinco anos e quatro meses de cadeia, pelos crimes violência doméstica, ofensas à integridade física e pornografia de menores.

Os atos foram cometidos sobre três ex-companheiras, uma delas com 17 anos (a jovem enviou uma foto de nudez ao arguido, entendendo o tribunal que tal configura pornografia de menores), entre 2017 e 2018.

O homem, de 34 anos, é pai de 10 filhos de várias mulheres. João Silva foi absolvido de violação, ameaça, sequestro e coação sexual na forma tentada. Segundo o coletivo, a vítima manteve-se em silêncio e aqueles crimes caíram. Foi também ilibado de agressões a um dos filhos, com 20 meses.

"Em termos gerais, estou satisfeito porque se provou o que era de provar e não se provou o que não era de provar. No entanto, não concordamos com a condenação por pornografia de menores e por isso vamos recorrer ", assegurou João Saraiva, advogado de defesa. João Silva terá de pagar quatro mil euros, no total, às três ex-companheiras. O homem fica ainda proibido, durante 10 anos, de exercer profissões relacionadas com menores e de manter contactos com as vítimas durante dois anos e nove meses.