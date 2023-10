Alfredo Silva, pai da grávida de sete meses que está desaparecida, na Murtosa, garante que o homem que é apontado pela família como sendo namorado de Mónica marcou um encontro para o dia do desaparecimento, a 3 de outubro. O contacto terá sido feito por telefone.



“No domingo antes do de- saparecimento ouvi um telefonema da minha filha e ela combinou encontrar-se com ele.









