Pai e filho ameaçados em assalto dentro da própria casa em Santa Maria da Feira

Quatro encapuzados entraram numa casa na madrugada desta segunda-feira e ameaçaram e roubaram pai e filho que se encontravam no interior da habitação em Gião, Santa Maria da Feira.



Os assaltantes entraram na casa, num primeiro andar de um edifício com um minimercado da família, e dirigiram-se com uma arma de fogo e uma arma branca ao quarto onde se encontravam pai e filho. Os agressores obrigaram as vítimas a entregar o dinheiro que tinham em casa e os cartões de débitos. Com uma arma encostada ao pescoço do filho e sob ameaça de cortar um dedo ao mesmo, as vítimas acabaram por entregar os códigos dos cartões.



Os assaltantes escaparam no carro da família e levaram dinheiro. Levantaram de seguida a quantia que conseguiram no Multibanco.



A GNR foi chamada ao local, assim como a Polícia Judiciária que investiga agora o caso.



Rua da bessada, no edifício do minimercado da Sofia em Gião, Santa Maria da Feira.