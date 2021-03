Pai e filha morrem em naufrágio no rio Lima em Viana do Castelo

Uma embarcação com uma família de três naufragou, esta segunda-feira ao final do dia, no Rio Lima, em Santa Marta de Portuzelo, na zona do Embarcadouro do Pinheiro, em Viana do Castelo. O pai e a filha foram encontrados mortos e as buscas pela mãe serão retomadas na manhã de terça-feira.



Segundo o capitão do porto local, Sameiro Matias, trata-se de uma família, pai, mãe e filha que se seguiam numa embarcação de pesca, "mas que iriam apanhar lenha".



A filha tinha cerca de 45 anos e o casal tinha cerca de 70.



O alerta foi dado às 19h32, por um filho do casal.



Para o local foram enviados a Polícia Marítima, os Sapadores de Viana, com cinco viaturas terrestres, um barco e 13 operacionais, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação dos Bombeiros Voluntários de Viana do Castelo.



As autoridades fizeram buscas em terra e no rio para encontrar a família.